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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة عيد: 75% من الزوجات دلوقتي مهملين في أزواجهم وأولادهم ونفسهم.. فيديو

فاطمة عيد
فاطمة عيد

كشفت المطربة فاطمة عيد، رأيها في فقدان بعض الزوجات لاهتمامهم بشكلهن، بعد الزواج، موضحةً: "بعض الزوجات لديهن العذر، بسبب ضغوط الحياة، لأنها تهتم بأبنائها وزوجها وانشغلت عن نفسها".

وأضافت عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": " لكن 75% من الزوجات دلوقتي ده مهملين في أزواجهم وأولادهم ونفسها وأنصحهم حرام إنها تفرط فيهم".

وتابعت: "لازم الست متبقاش مستهترة لأن بيتها أمانة في رقبتها قدام ربنا، ولو مراعتش ربنا فيهم تبقى كده بتلعب بالنار، ولما تكبر ولادها هيعملوها بنفس المعاملة، داين تُدان".

 

 


 

فاطمة عيد المطربة فاطمة عيد بسمة وهبة

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