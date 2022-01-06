فاطمة عيد: 75% من الزوجات دلوقتي مهملين في أزواجهم وأولادهم ونفسهم.. فيديو

كشفت المطربة فاطمة عيد، رأيها في فقدان بعض الزوجات لاهتمامهم بشكلهن، بعد الزواج، موضحةً: "بعض الزوجات لديهن العذر، بسبب ضغوط الحياة، لأنها تهتم بأبنائها وزوجها وانشغلت عن نفسها".

وأضافت عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": " لكن 75% من الزوجات دلوقتي ده مهملين في أزواجهم وأولادهم ونفسها وأنصحهم حرام إنها تفرط فيهم".

وتابعت: "لازم الست متبقاش مستهترة لأن بيتها أمانة في رقبتها قدام ربنا، ولو مراعتش ربنا فيهم تبقى كده بتلعب بالنار، ولما تكبر ولادها هيعملوها بنفس المعاملة، داين تُدان".



