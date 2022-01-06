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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوجل يكشف المستور.. ظهور جسم غريب بشكل مفاجئ في بحيرة أمريكية

البحيرة الغامضة
البحيرة الغامضة

رصد متابعون ظلاً غامضاً في قاع بحيرة في ولاية نيفادا الأميركية من خلال خاصية «جوجل ماب»، فيما خمن مستخدمون أن تلك الأجسام الغريبة قد تكون قاعدة عسكرية.
 

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وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، يظهر الظل في بحيرة «بيراميد» بولاية نيفادا، وتحتوي على أربعة أقسام، كل قسم مختلف في الطول، ولا ترتبط بالصخرة الهرمية الشكل في نهاية البحيرة.

وأوردت الصحيفة البريطانية، أن الظل يبدو منفصلاً عن الجزيرة، وكأنه جزيرة صغيرة وسط البحيرة، بالقرب من الشاطئ الجنوبي الشرقي للبحيرة.
 

ورجح مستخدمون لشبكة «ريديت» للتواصل الاجتماعي أن تلك الأجسام الغريبة قد تكون قاعدة عسكرية تحت الماء، نظراً لوجود قاعدة عسكرية في مكان قريب، فيما خمن آخرون أن الظل يمكن أن يكون لقارب قديم.

وافترض أحد مستخدمي «ريديت» أن «هناك الكثير من القواعد العسكرية الغريبة بالقرب من هناك، بما في ذلك مركز الحرب البحرية تحت الماء في وسط الصحراء».

حتى الآن، تم اكتشاف أدوات وأسلحة وملابس وطعام ومومياوات بالقرب من البحيرة الغامضة.

جوجل قاعدة عسكرية نيفادا الأميركية بحيرة

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