شاهد.. ليلى علوى تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها

احتفلت الفنانة ليلى علوى بـ عيد ميلادها مع عائلتها ونشر صورة له من الاحتفال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.



وعلقت ليلى علوى " إنه دائمًا يوم رائع عندما تكون العائلة في الجوار الكثير من الحب لعائلتي العزيزة

وأصدقائي الأعزاء لكوني دائمًا هناك من أجلي ربنا يحفظ عائلاتنا واصدقائنا وكل اللي بنحبهم دايما

استنوا بكره احتفال الليلاوية ".

وأنهت ليلى علوى عاما مليئ بالنجاحات خلال 2021، توجت بتكريمها في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



في رصيد ليلى علوى أكثر من 150 عملا متنوعا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وعديد الأدوار الهامة منها مثلا "إنذار بالطاعة"، "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" “ليلة البيبى دول”، ألوان السما السبعة"، سمع هس"، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية.



قطة السينما كما يروق للبعض تسميتها من مسرحياتها “عش المجانين”، “الجميلة والوحشين”، “البرنسيسة”، ومن أشهر مسلسلاتها "حديث الصباح والمساء"، و"نابليون والمحروسة"، و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى".