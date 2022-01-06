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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكبرة في الأقصر

حملة تموينية
حملة تموينية

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملاتها التموينية على المخابز البلدية على مستوى المحافظة، للتأكد من قيامها بعملها في المواعيد الرسمية المقررة وانتاجها خبز مطابق للمواصفات وبالأوزان المقررة قانونا، وعدم التصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق، وذلك لصالح المواطن والحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز وعلى منافذ السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم التمويني لمستحقيه، وذلك من خلال العديد من الحملات خلال شهر ديسمبر 2021. 

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و أسفرت الحملات عن استمرار انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 83,5 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7  مليون رغيف/ يوم من خلال 307 مخابز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3679 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53658  بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.



ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف .



وتم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين كما تم توزيع عدد 327975 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 15552 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.


الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق 


تم تحرير عدد 976 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 296 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف ، سجلات ، ميزان ، نظافة" ، وعدد 628 قضية بالأسواق "إعلان أسعار، شهادة صحية، مجهول المصدر، ذبح خارج المجازر" وعدد 52 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
 

 

 أبرز القضايا 
 


ضبط ربع طن زيت محرك سيارات - 410 كجم مصنعات لحوم وفراخ - 240 كجم اسماك ولحوم مجمدة - ٣٣٣ لتر صابون و255 كيس مقرمشات - 20 زجاجة مياه غازية - 7 جردل مخلل - 148 علبة بويا ت - ٩٥ كجم دواجن
٤٥٠ جالون وعبوة بويات ودهانات - 12 زجاجة زيت طعام   

وضبط كمية قدرها 581 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وقيام المخابز بضرب بطاقات تموينية بعدد 10295  رغيف بدون انتاج الخبز 

وضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى طن سكر تمويني  وعدم اعطاء بون الصرف للمواطن - بيع ازيد من السعر الرسمي المقرر 

 

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