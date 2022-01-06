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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف في المركز الثالث للمحافظات المستفيدة من تمويل التنمية المحلية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم إن  بني سويف احتلت المركز الثالث بين المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 337 مشروعاُ، والمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي تم  ضخها لتنفيذ تلك المشروعات والتي بلغت 5.8 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2021، وذلك بحسب التقرير السنوى الذي أعلنته  وزارة التنمية المحلية  في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود ، لمناقشة  تقرير إدارة بناء وتنمية القرية ،فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

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وأضاف المحافظ، أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذة"خلال ديسمبر الماضي"بتمويل من صندوق التنمية المحلية، بلغ 9 مشروعات بقيمة 419 ألف جنيه، والتى استفاد منها 29 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقرى :مازورة ، أطواب، دنديل ، أشمنت ، باروط ، بياض العرب في مجال مشروعات  الإنتاج الحيواني.

 

من جهته أشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

 

فيما أشاد  بدر شاكر مدير تنمية القرية بدعم"المحافظ د.محمدهانى غنيم"لجهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية، فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية،ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلاً وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية ، قد أعلنت حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021 ،حيث تم ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل2691 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر إضافة الى مشاركة المستفيدين بـ5,3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31,6 مليون جنيه،وقد جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 504 مشروعاً باستثمارات 4,2 مليون جنيه،تلتها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعًا بإجمالي استثمارات4,5 مليون جنيه، وفي المركز الثالث محافظة بنى سويف بـ337 مشروعًا بإستثمارات 5,8 ملايين جنيه،ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالى استثمارات3,3 مليون جنيه،ثم سوهاج بـ220 مشروعاً باستثمارات 2 مليون جنيه.

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