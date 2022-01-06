بعد تهنئة الأقباط.. الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد تقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وأنتم طيبين"، واستقبل الأقباط الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد .



وترأس البابا تواضروس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



ويحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين والمحافظون ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف والدبلوماسيون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ويتم نقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.