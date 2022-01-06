غزل المحلة يواجه عثماثون غدا في أول تجربة ودية لـ عبدالحميد بسيوني

يواجه غزل المحلة منافسه فريق عثماثون في الساعة الثانية والنصف عصرًا الغد بستاد غزل المحلة في أولى التجارب الوديـة للجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيوني.

قاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني الجديد لنادي غزل المحلة، مران الفريق اليوم، بعد توليه المسئولية الفنية خلفا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق.

واتخذ بسيوني قرارا بمنع حديث اللاعبين على مواقع السوشيال ميديا لعدم الدخول في مناوشات مع جماهير الفريق في الفترة الحالية.

وبدأ بسيوني المران باجتماع مع لاعبي الفريق، واستمع لمشاكل اللاعبين، والتي كانت تحتوي على غضب بعض لاعبي الفريق بسبب عدم المشاركة في المباريات الفترة الماضية.

ووعد بسيوني جميع اللاعبين بالحصول على فرصة المشاركة، خاصة وأن الفريق مقبل على بطولة كأس العرب.

وأكد المدير الفني للاعبين، أن الجميع سيحصل على فرصة، خاصة وأنه يعتبر بطولة كأس العرب بداية التعرف على اللاعبين، من اجل الاستقرار على التشكيلة الاساسية لمباريات الدوري فور عودته.

وكانت إدارة غزل المحلة أعلنت تعيين عبدالحميد بسيوني مديرا فنيا وأحمد صالح مدربا عاما وأحمد سالم مدربا وأسامة عبدالكريم مدرب حراس.