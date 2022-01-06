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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدعاء.. محمد حماقي ينعى مها أبو عوف

حماقي
حماقي

نعى الفنان محمد حماقي وفاة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.


وكتب حماقي عبر صفحته على تويتر قائلاً:  "‏‏خالص العزاء في وفاة الفنانة القديرة ‎#مها_أبو_عوف .. اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"

 

تنتمى الفنانة الراحلة مها أبو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية  التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".


وشاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.

 

 

محمد حماقي ينعى مها ابوعوف بهذه الكلمات شقيقها الراحل عزت أبو عوف الفنانة الراحلة مها أبو عوف وفاة الفنانة مها ابو عوف

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