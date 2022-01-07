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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب التهاب الأذن في الشتاء.. الأعراض وطرق العلاج

صدى البلد

تحدث حالات التهابات الأذن في الارتفاع وقد تكون التهابات الأذن بسبب التهاب جرثومي أو فيروس في الأذن الوسطى. 

 

على الرغم من أن التهابات الأذن أكثر شيوعًا عند الأطفال ، إلا أن البالغين يمكن أن يصابوا بها أيضًا وفقال pih  health

غالبًا ما يبدأ الالتهاب في الأذن الوسطى بعد إصابتك بالتهاب الحلق أو الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية أو غيرها من مشاكل الجهاز التنفسي العلوي وجميع الأمراض التي تميل إلى الذروة في أشهر الشتاء.

 تنتشر العدوى إلى الأذن الوسطى وتسبب تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.

 عندما تسد أذنك الوسطى ولا يمر الهواء ، فإنها تخلق أرضًا رطبة خصبة لتكاثر البكتيريا.

تشمل أعراض التهاب الأذن ما يلي:
ألم الأذن أو وجع الأذن
فقدان السمع في الأذن المصابة
التقيؤ
إسهال
امتلاء الأذن
الرقة على اللمس
دوخة
الشعور بالمرض


غالبًا ما تختفي التهابات الأذن من تلقاء نفسها ، ولكن إذا كنت تعاني من ألم شديد أو مرت عدة أيام ، فاتصل بطبيبك.

 يعتمد علاج التهاب الأذن على الأعراض والعمر والصحة العامة.

 طرق علاج التهاب الاذن

 قد يشمل العلاج المضادات الحيوية ومسكنات الألم. إذا تم وصف المضادات الحيوية ، فمن المهم تناولها على النحو الموصوف وإنهاء كل الوصفات الطبية.

 يمكن أن يساعد هذا في منع العدوى المقاومة للمضادات الحيوية أو العلاج غير المكتمل مع عودة العدوى.

إذا كنت تعاني من التهابات الأذن في كثير من الأحيان ، فقد يقترح طبيبك إجراء اختبار السمع ، وقد يحتاج إلى علاج العدوى بطرق أخرى. 

إذا تركت التهابات الأذن دون علاج ، فقد تؤدي إلى التهابات في أجزاء أخرى من الرأس ، أو فقدان السمع الدائم ، أو مشاكل النطق واللغة. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات ، مع ثلاثة أشهر أو أكثر من العدوى المستمرة يجب تقييمهم لفقدان السمع لمنع تأخر النمو.

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