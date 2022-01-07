توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 7- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالصبر والتفاهم بهدوء، ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

مهنيا: اليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة ويجب ألا تعلن خططك.

برج الثور

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تشعر بالارتياح ويساندك الأصدقاء وتحصل على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يعدك اليوم بأجواء ممتعة تجمعك بالأهل والأحباب.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر ونبتون معاكسان ومن المهم اليوم أن تعمل بدقة ولا تتسرع في ردودك واصبر.

عاطفيا: المريخ بمواجهتك.. حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

برج السرطان

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. اقتران القمر مع نبتون يمنحك اليوم مشاعر إيجابية تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور، بشرط أن تحافظ على حقوقك

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك إزدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: المريخ بمنزل الحب يمنحك يقظة عاطفية وذهنية، وتتواصل بذكاء مع الأحباب والأصدقاء.

برج العذراء

عاطفيا: معاكسة المريخ وتراجع فينوس يجعلان علاقتك بمن تحب معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

مهنيا وعائليا: اقتران القمر ونبتون في مواجهة برجك يطالبك اليوم أن تنتبه لأقوالك فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

برج الميزان

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع.

عاطفيا واجتماعيا: المريخ وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وتؤثر بسهولة في الأصحاب وفيمن تحب.

برج العقرب

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتبدو متفائلا.. تخيم عليك الرومانسية اليوم ويمدك الفلك بالعواطف الجياشة.

مهنيا وماليا: تغمرك الأفلاك بكل الحماس وتدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق والعناد، ولا تبالغ في حساسيتك لتحسن التصرف.

مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وادرس جيدا خطواتك.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمنحك اليوم لباقة وبلاغة ويساعدك ذلك أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

عاطفيا وعائليا: تتمتع اليوم بقدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحافظ على تركيزك وعلى استقرارك المادي ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك.

عاطفيا: حاول أن تكون لبقا ودقيقا إذا أردت أن تناقش قضية تهمك مع من تحب.

برج الحوت

عاطفيا وعائليا: تتمتع بحضور أخاذ وتبدو مستعدا للتعاون والتجاوب وتكسب الجميع.

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويمنحك اليوم كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.