عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث قضايا ومشاكل المواطنين مع مشايخ الحسنة

لقاء مشايخ الحسنة
لقاء مشايخ الحسنة مع رئيس المدينة

استقبل اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة  شمال سيناء، بمكتبه عدد من مشايخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة ، لبحث أهم قضايا ومشاكل المواطنين في قرى المركز والمدينه.. وقد تم الاستماع الي مشكلة المياة بالقرى ، وذلك للعمل علي حلها من خلال وضع برامج المياه المخصصه لكل قريه والتي يشرف على تنفيذها رئيس القريه وسكرتيرها.
 

وأكد رئيس المدينة، على التواصل المستمر مع قطاع الكهرباء لإصلاح الاعطال بالقرى،والقيام بعمل  الصيانة المستمرة وتغير المحولات المتهالكه ،حيث تم تغير بعض المحولات بقرية بغداد وجارى التنفيذ في  باقى القرى.

النباتات العطرية:

وأكد رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء، أنه تم  زراعة مساحات الأراضي   بالنباتات العطرية والتى تستخدم فى العقاقير الطبيه  تحت اشراف مركز البحوث  الزراعية.

وقال اللواء أسامة: “على توفير تقاوي  القمح والشعير اللازمه لعملية الزراعة خاصا فى هذا فصل الشتاء ،  حيث  تسقط الأمطار ، التي  يعتمد عليها الأهالى فى الزراعه ، حيث تم خفض اسعار التقاوي  بنسبة  الى ٥٠٪ حتى يستطيع الأهالى شراء البذور”.

وقال اللواء أسامة، إنه سوف يتم توزيع مجموعه الأغنام بالإضافة إلى الأعلاف الخاصه بهم للاسر الأكثر احتياجا في القرى للمساهمة فى رفع مستوى المعيشه لهم.

 

txt

محافظ شمال سيناء: توفير 5000 كارت خدمات لتوزيعها على أسر الشهداء والمصابين

بحث قضايا مشاكل المواطنين مشايخ الحسنة

ترشيحاتنا

حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد بحوث الإلكترونيات لعام 2021

كل ما تريد معرفته عن ضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة

بـ300 جنيه بدلا من 200 ألف.. نجاح أول عمليتين لزراعة المثانة بمركز 30 يونيو

سيصبح البشر كالخفافيش.. العيش على كواكب أخرى غير الأرض يدمر الصحة

بديل محمد صلاح.. رومانو يكشف حقيقة اقتراب نجم بورتو من ليفربول

بتقنيات غير مسبوقة.. مُنتدى شباب العالم يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ