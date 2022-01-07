بحث قضايا ومشاكل المواطنين مع مشايخ الحسنة

استقبل اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء، بمكتبه عدد من مشايخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة ، لبحث أهم قضايا ومشاكل المواطنين في قرى المركز والمدينه.. وقد تم الاستماع الي مشكلة المياة بالقرى ، وذلك للعمل علي حلها من خلال وضع برامج المياه المخصصه لكل قريه والتي يشرف على تنفيذها رئيس القريه وسكرتيرها.



وأكد رئيس المدينة، على التواصل المستمر مع قطاع الكهرباء لإصلاح الاعطال بالقرى،والقيام بعمل الصيانة المستمرة وتغير المحولات المتهالكه ،حيث تم تغير بعض المحولات بقرية بغداد وجارى التنفيذ في باقى القرى.

النباتات العطرية:

وأكد رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء، أنه تم زراعة مساحات الأراضي بالنباتات العطرية والتى تستخدم فى العقاقير الطبيه تحت اشراف مركز البحوث الزراعية.

وقال اللواء أسامة: “على توفير تقاوي القمح والشعير اللازمه لعملية الزراعة خاصا فى هذا فصل الشتاء ، حيث تسقط الأمطار ، التي يعتمد عليها الأهالى فى الزراعه ، حيث تم خفض اسعار التقاوي بنسبة الى ٥٠٪ حتى يستطيع الأهالى شراء البذور”.

وقال اللواء أسامة، إنه سوف يتم توزيع مجموعه الأغنام بالإضافة إلى الأعلاف الخاصه بهم للاسر الأكثر احتياجا في القرى للمساهمة فى رفع مستوى المعيشه لهم.



