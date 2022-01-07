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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل كأس الأمم.. محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله إلى جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن ميشيل لوفتمان، محلل الأداء لمنتخب مصر الوطني اليوم الجمعة، رحيله عن الجهاز الفني للفراعنة الكبار وذلك لاستكمال رحلته التدريبية مع منتخب جنوب أفريقيا.

وغرد لوفتمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة العيش في مصر بالعمل مع المنتخب الوطني، وشمل ذلك فرصًا للعمل مع بعض من أفضل اللاعبين والموظفين في كرة القدم العالمية، والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية”.

وتابع: “قبل كأس العرب في ديسمبر، قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أعود إليه، شكراً لجميع الموظفين المحليين والموظفين الذين عملت معهم في مصر، لقد كانت تجربة مهمة على المستويين الشخصي والمهني”.

ونشر لوفتمان صورته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الاول عبر حسابه على تويتر ودون أعلاها:

لقد كان امتيازًا للعمل عبر تصفيات كأس العالم، والوقوف على النشيد الوطني المصري، سأشاهد كأس الأمم الأفريقية من المنزل لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون، أتمنى لجميع المنتخبات الوطنية واللاعبين الأفضل.

وتنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا بعد غد الأحد على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل.

ويستعد 24 منتخبًا بينها منتخب مصر لخوض مباريات دور المجموعات، والمقسمة إلى 6 مجموعات، حيث يفتتحها مباراة الكاميرون منظمة البطولة أمام بوركينافاسو بالمجموعة الأولى.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر منتخب مصر ميشيل لوفتمان كأس العرب

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