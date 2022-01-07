عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. كورونا يتسبب في إلغاء حدثا هاما

السعودية
السعودية

كشفت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.


وبحسب قناة العربية؛ فقد قالت إدارة المهرجان أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا" داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

السعودية.. ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا

النيابة السعودية تحذر من انتهاك أحكام العزل لمصابي كورونا

السعودية فيروس كورونا مهرجان إجراءات التباعد تفشي فيروس كورونا إدارة المهرجان مهرجان الابل

موضوعات متعلقة

السعودية.. نداء من سفارة المملكة لرعاياها في كازاخستان

سفير السعودية: العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات عبثية

ترشيحاتنا

لن تتخيل وزنها.. أصغر مولودة في بريطانيا تخالف توقعات الأطباء.. صور

بـ شرط.. جوجل تعد 4 مديرين بمكافأة 2 مليون دولار ورفع الراتب

الزراعة : تنفيذ 8 مدارس حقلية بـ5 محافظات أول أسبوع من يناير

كيف تعرف أنك مصاب بالصدفية.. إليك أهم الأعراض

زغرطيلي ياما .. مبروك عطية يوبخ سائلة: مش مخلفة وكتبت كل أملاكي لواحد غريب

وفقا للقانون المدني.. ما هي آلية حوالة الديون.. اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا: المصائب لا تأتي فرادى.. شاهد

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

أول تعليق من كيروش بعد إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجواء لبنانية.. مفاجأة عاصي الحلاني مع نجله في إكسبو دبي 2020

يخلق من الشبه أربعين .. حقيقة وجود 16 شبيه للفنانين |صور

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

فيديو

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ