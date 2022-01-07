مبقيتش خايفة .. طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة جديدة على إنستجرام |شاهد

وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة جديدة لجمهورها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت ندى الكامل صورة، وعلقت عليها قائلة : "بس أنا مش خايفة، أنا محاربة" تشير فيها إلى أنها أصبحت لا تخشى شيئا، واصفةً نفسها بأنها محاربة ومقاتلة بهذه الحياة.

علقت ندى الكامل علي انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت ندى الكامل : «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجيأحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وأضافت ندى الكامل : «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».