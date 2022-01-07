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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيكية.. سارة ناجي تخطف قلوب متابعيها

سارة ناجي
سارة ناجي

 

 

شاركت الفنانة سارة ناجي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت سارة ناجي باطلالة كلاسيك مرتدية توب توب اسود وبليزر انيق بنفس اللون وبنطال جينز ابرز عن جمالها وأناقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


تعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد آخر من النجوم، تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.


وتقدم سارة ناجى شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذو أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظات والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، ويحدث بينهما مفارقات مثيرة .


مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٧_٠١٥٨٣٠
IMG_٢٠٢٢٠١٠٧_٠١٥٨٤١
IMG_٢٠٢٢٠١٠٧_٠١٥٨٤١
إطلالة كلاسيكية سارة ناجي اطلالة تخطف القلوب خصلات شعر جمهورها تخطف قلوب متابعيها

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