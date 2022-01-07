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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عباس أبو الحسن ينعى الراحلة مها أبوعوف

عباس ابو الحسن
عباس ابو الحسن

نعى الفنان عباس أبو الحسن الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.


ونشر عباس أبو الحسن صورة للفنانة مها أبو عوف عبر صفحته على انستجرام وعلق قائلا:  "وداعا الفنانة المحترمة مها أبوعوف خالص العزاء لأسرتها ولجمهورها".


تنتمى الفنانة الراحلة مها أبو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية  التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".


وشاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.

 

 

 

الفنان عباس ابو الحسن ينعى مها ابوعوف الراحلة مها أبو عوف الفنانة الراحلة مها أبو عوف شقيقها الراحل عزت أبو عوف صراع مع المرض

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