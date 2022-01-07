عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فهم واقتنع.. كهربا : موسيماني حقّق معايا في تهمة تسريب أخبار الأهلي|فيديو

موسيماني وكهربا
موسيماني وكهربا

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر أجرى تحقيقًا فيما نُسب به واتهامه بتسريب أخبار الفريق.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:" (في الأهلي دائما وانا اتعلمت كده في النادي إن فيه أسرار جوا الأوضة و متطلعش بره.. أنا عمري في حياتي ما بتكلم مع صحفي) ".

وأضاف اللاعب الذي اقترب من الرحيل على سبيل الإعارة لصالح هاتاي سبور التركي:" (أنا أكثر واحد بتحارب من كل الناس، وأكثر واحد بيطلع عليا في شائعات في الأهلي، وعمري ما بتكلم مع صحفيين) ".

وأتم كهربا:" (قعدت مع موسيماني.. هو عمل تحقيقات وفهم واقتنع.. معرفش الزعل جه منين.. معرفش فيه زعل ولا لأ.. انا بتمرن كويس) ".

وكان موسيماني قد وجه سؤالًا لأحد الصحفيين عقب نهاية مباراة البنك الأهلي في الدوري حول احتمالية قيام كهربا بتسريب أخبار الفريق، وذلك خلال رده على سبب عدم تنفيذ وعده بإشراك اللاعب في المباريات.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي موسيمانى كهربا ام بي سي مصر نادي الأهلي الصحفيين

موضوعات متعلقة

منسق صن داونز لـ محرر صدى البلد: لو دربت الأهلي هتنجح.. فيديو

ترشيحاتنا

كهربا عن وعلاقته بموسيماني: بعمل اللي عليا ولكن فيه ناس بتتكلم كتير

دولة عربية تسجل أكثر من 7000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أمم إفريقيا|مصر ونيجيريا مواجهات حافلة بالإنجازات .. وكفة التاريخ موزونة بين المنتخبين

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

أعراض مرضية.. بيراميدز : مسحة طبية جديدة لـ إبراهيم عادل واستدعاء حمدي

عزاء بـ مصلى سيدات| وقف إمام بـ أوقاف الغربية عن العمل

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

فيديو

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ