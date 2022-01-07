فهم واقتنع.. كهربا : موسيماني حقّق معايا في تهمة تسريب أخبار الأهلي|فيديو

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر أجرى تحقيقًا فيما نُسب به واتهامه بتسريب أخبار الفريق.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:" (في الأهلي دائما وانا اتعلمت كده في النادي إن فيه أسرار جوا الأوضة و متطلعش بره.. أنا عمري في حياتي ما بتكلم مع صحفي) ".

وأضاف اللاعب الذي اقترب من الرحيل على سبيل الإعارة لصالح هاتاي سبور التركي:" (أنا أكثر واحد بتحارب من كل الناس، وأكثر واحد بيطلع عليا في شائعات في الأهلي، وعمري ما بتكلم مع صحفيين) ".

وأتم كهربا:" (قعدت مع موسيماني.. هو عمل تحقيقات وفهم واقتنع.. معرفش الزعل جه منين.. معرفش فيه زعل ولا لأ.. انا بتمرن كويس) ".

وكان موسيماني قد وجه سؤالًا لأحد الصحفيين عقب نهاية مباراة البنك الأهلي في الدوري حول احتمالية قيام كهربا بتسريب أخبار الفريق، وذلك خلال رده على سبب عدم تنفيذ وعده بإشراك اللاعب في المباريات.