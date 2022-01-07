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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الإخاء بطرة يستغيثون لحل مشكلاتهم.. والمحافظ يستجيب لـ صدى البلد

محافظ القاهرة سكان
محافظ القاهرة سكان الإخاء

في استجابة لما نشر بموقع "صدى البلد" عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن إستغاثة سكان الإخاء بمنطقة طرة البلد من سوء رصف الطرق الذي يتسبب في حوادث لكبار السن، وأزمات عديدة تعيق سير حياتهم بصورة مقبولة.


وعلى الفور استجاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لشكوى المواطنين، وقام باستقبالهم واستمع لشكواهم ووعد بحل مشكلات سكان مدينة الإخاء فى أقرب وقت.


يذكر أن سكان الإخاء بمنطقة طرة البلد اشتكوا من سوء رصف الطرق الذي يتسبب في حوادث لكبار السن، وأزمات عديدة تعيق سير حياتهم بصورة مقبولة، ويعد طلبهم الوحيد هو النظر لأمرهم ومحاولة التدخل بحلول سريعة على أرض الواقع.


وقالت سامية سمك، أحد قاطني المنطقة، فى رسالتها إنها تشكو من سوء رصف الطرق، وإهمال كبير في الخدمات، والذي عرضها لكسر بذراعها إثر الوقوع على الطريق المتهالك، وأشارت إلى أن هناك مبادرات نظمتها سيدات المدينة سعياً منهن لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه.


وأكدت زينب، إحدى السكان المتضررين، أن هناك تدهورا كبيرا في البنية التحتية، والطرق، والأرصفة، ولا توجد جهة تقبل شكواهم وتنظر إليها بعين الاعتبار، ويعتبرهم حي طرة البلد خارج نطاقه، وكذلك الوضع مع حي المعادي.


وشكت جيهان عبد الحميد، من العشوائية التي تشهدها المنطقة، وانتشار الكلاب الضالة، وأزمات الصرف الصحي، وأوضحت أن كل هذه الأمور لا تليق بضباط الشرطة والجيش الذين يقطنون هذه المنطقة.


وأوضح منير ثابت، أن المنطقة تعاني من أزمات تحتاج لحلول فورية، أهمها الرصف والنظر للسور المحيط بالمدينة المتهالك والمعرض للسقوط في أي وقت، وطالب بالتخلص من العشوائية التي باتت تسيطر على المنطقة من انتشار التوك توك والباعة الجائلين.


ويطالب سكان المدينة المسئولين ويلتمسون يد العون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لهم، والنظر لمشكلاتهم ومحاولة حلها، ووضع رقابة عامة على المنطقة، وإنقاذها قبل سيطرة العشوائيات عليها.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

 

 

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محافظ القاهرة سكان الإخاء استجابة لشكوى صدى البلد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حل مشاكل المواطنين

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