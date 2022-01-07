سكان الإخاء بطرة يستغيثون لحل مشكلاتهم.. والمحافظ يستجيب لـ صدى البلد

في استجابة لما نشر بموقع "صدى البلد" عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن إستغاثة سكان الإخاء بمنطقة طرة البلد من سوء رصف الطرق الذي يتسبب في حوادث لكبار السن، وأزمات عديدة تعيق سير حياتهم بصورة مقبولة.



وعلى الفور استجاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لشكوى المواطنين، وقام باستقبالهم واستمع لشكواهم ووعد بحل مشكلات سكان مدينة الإخاء فى أقرب وقت.



يذكر أن سكان الإخاء بمنطقة طرة البلد اشتكوا من سوء رصف الطرق الذي يتسبب في حوادث لكبار السن، وأزمات عديدة تعيق سير حياتهم بصورة مقبولة، ويعد طلبهم الوحيد هو النظر لأمرهم ومحاولة التدخل بحلول سريعة على أرض الواقع.



وقالت سامية سمك، أحد قاطني المنطقة، فى رسالتها إنها تشكو من سوء رصف الطرق، وإهمال كبير في الخدمات، والذي عرضها لكسر بذراعها إثر الوقوع على الطريق المتهالك، وأشارت إلى أن هناك مبادرات نظمتها سيدات المدينة سعياً منهن لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه.



وأكدت زينب، إحدى السكان المتضررين، أن هناك تدهورا كبيرا في البنية التحتية، والطرق، والأرصفة، ولا توجد جهة تقبل شكواهم وتنظر إليها بعين الاعتبار، ويعتبرهم حي طرة البلد خارج نطاقه، وكذلك الوضع مع حي المعادي.



وشكت جيهان عبد الحميد، من العشوائية التي تشهدها المنطقة، وانتشار الكلاب الضالة، وأزمات الصرف الصحي، وأوضحت أن كل هذه الأمور لا تليق بضباط الشرطة والجيش الذين يقطنون هذه المنطقة.



وأوضح منير ثابت، أن المنطقة تعاني من أزمات تحتاج لحلول فورية، أهمها الرصف والنظر للسور المحيط بالمدينة المتهالك والمعرض للسقوط في أي وقت، وطالب بالتخلص من العشوائية التي باتت تسيطر على المنطقة من انتشار التوك توك والباعة الجائلين.



ويطالب سكان المدينة المسئولين ويلتمسون يد العون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لهم، والنظر لمشكلاتهم ومحاولة حلها، ووضع رقابة عامة على المنطقة، وإنقاذها قبل سيطرة العشوائيات عليها.

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