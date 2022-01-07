عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إللى جاي مجاش زيه.. رسالة مشوّقة من محمد إمام بـ إنستجرام |شاهد

محمد امام
محمد امام

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه صورة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب إمام معلقًا على الصورة: "إللى جاي مجاش زيه، عمهم"، ليشوق بذلك متابعيه لفيلمه المقبل.


وانطلق مؤخراً تصوير فيلم "عمهم" ويشارك في بطولته،  الفنانة أمينة خليل، والفنان سيد رجب، وجار حالياً ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

 عبدالرحمن قاسم شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "النمر"، و"ضل راجل"، و"فرصة تانية".

محمد امام الفنان محمد امام موقع التواصل الجهة المنتجة فيلم عمهم لفنانة أمينة خليل

ترشيحاتنا

عَرَض وليست مرضًا.. حسام موافي : الصفراء تصيب الأطفال والكبار |فيديو

قانون الاستثمار.. أحكام إقامة الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

إثيوبيا.. اطلاق سراح زعيم المعارضة البارز إسكندر نيجا أشهر منتقدي آبي أحمد

إثيوبيا تعلن إطلاق حوار وطني مع المعارضة

5 سيارات موديل 2022 الأفخم في السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تفشي كورونا.. مصدر بـ المنتخب : لا سفر للمصابين إلى الكاميرون

اتحاد الكرة : طائرة خاصة لمصابي كورونا بالمنتخب بالتنسيق مع كيروش |خاص

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

ما هو القرين وهل يؤذي صاحبه .. يصيبك بـ 8 أعراض و3 طرق لعلاجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

فيديو

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ