إللى جاي مجاش زيه.. رسالة مشوّقة من محمد إمام بـ إنستجرام |شاهد

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه صورة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب إمام معلقًا على الصورة: "إللى جاي مجاش زيه، عمهم"، ليشوق بذلك متابعيه لفيلمه المقبل.



وانطلق مؤخراً تصوير فيلم "عمهم" ويشارك في بطولته، الفنانة أمينة خليل، والفنان سيد رجب، وجار حالياً ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

عبدالرحمن قاسم شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "النمر"، و"ضل راجل"، و"فرصة تانية".