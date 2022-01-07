بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بـ الفيوم

قررت نيابة الفيوم انتداب المهندس الفنى بأدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي، واصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بالحادث ، وأنه أثناء سير سيارة ميكروباص أسيوط الغربى ، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وإصابة 10 من ركابها .

تم نقل المصابين العشرة الى مستشفى الفيوم العام ، وهم: وصموئيل سعيد ، 35 سنة، وديفيد بيشوي 3 سنوات، مرسا عزمي ، 27 سنة، ، وبولس عزمي ، 27 سنة ، وأمل عيد ، 24 سنة ، ورانيا صموئيل سمير، 11 سنة، وريم صموئيل ، 8 سنوات، وكورلس صموئيل ، 5 سنوات، سحجات ، وكورلس بيشوي ، 4 سنوات، وبيشوي عزمي 26 سنة ، هيدي صموئيل سمير، 14سنة.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .