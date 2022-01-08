أكلات فرنسية.. طريقة عمل خبيزات الجبن الشهية

تعتبر طريقة عمل خبيزات الجبن من أكثر الوصفات الفرنسية السهلة و البسيطة والمناسبة لفصل الشتاء، وهي وصفة سهلة التحضير وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بأقل الخطوات والتكاليف.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل خبيزات الجبن الشهية بطريقة سهلة وبسيطة مقتبسة من المطبخ الفرنسي، ولا تستغرق سوى ساعة واحدة لإعدادها، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، ويمكن تقديمها على الفطور أو كسناكس بين الوجبات مع كوب الشاي.





طريقة عمل خبيزات الجبن

طريقة عمل خبيزات الجبن





مقادير خبيزات الجبن :

½ كوب ماء دافىء للعجن

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة حليب بودرة

250 غ طحين

50 غ جبنة بيضاء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للتزيين :

سمسم



طريقة عمل خبيزات الجبن :

- في وعاء عميق تخلط طي كل المقادير الجافة معاً.

- يضاف الزيت والبيض واعيدي الخلط.

- يضاف الماء بالتدريج مع العجين حتى الحصول على قوام العجين المتماسك المناسب.

- تترك العجين حتى تختمر لمدة 30 دقيقة.

- يعاد عجنها ثم نتركها مرة أخرى لترتاح لمدة 10 دقائق.

- تشكل العجين على شكل كرات صغيرة.

- نقوم بحشو كل كرة بالجبن ثم نغلق عليها.

- في صينية مفروشة بورق خَبز، توضع كرات العجين المحشي.

- تدهن وجه العجين بالبيض المخفوق ثم تزين بالسمسم.

- ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة، ثم نخرجها وتقدم خبيزات الجبن طازجة .