بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​

مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها من المخابز و الأسواق، فيمكنك إعداد و تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل.

مقادير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​



3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة ونصف كبيرة زعتر جاف

كمون حصى

ربع كوب زيت

ماء للعجن

رشة ملح

- الوجه

جبنة رومي مبشورة



طريقة تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​



-يخلط الدقيق والخميرة الفورية واللبن البودرة والسكر والملح

-يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

-تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لتتخمر

-تفرد العجينة بالنشابة دوائر وتقطع كل دائرة على أربع

-ترص العجينة في صينية ويوضع على الوجه الجبنة الرومى المبشورة

-توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم