سعر الذهب اليوم السبت 8 يناير 2022

ينشر صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 8 يناير 2022؛ حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 أمس بنحو 4 جنيهات بعد تراجعه أول أمس بنحو 6 جنيهات على مستوى بعض الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الذهب الآن في مصر

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 787 جنيها بارتفاع م جنيهات عن سعره في مستهل تعاملات اليوم حيث افتتح التعاملات على سعر 782 جنيها لكل جرام.

فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 901 جنيهاً، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو673 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو521 جنيها .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.