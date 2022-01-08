حاسبات حلوان تبدأ امتحانات الترم الأول غدا.. اعرف شرط دخولها

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022، غدا الأحد، الموافق 9 يناير 2022.

وكشف الدكتور أسامة عن موقف الطلاب غير المطعمين وغير الراغبين فى تلقى التطعيمات بشأن دخولهم الى إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022.

وأكد الدكتور إمام فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان، أن غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يتم دخولهم الامتحانات، وأنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على جرعة واحدة على الأقل لكي يتم السماح له بدخول الامتحانات والجامعة.

وأكد أن الكلية ستقوم بهذا بلا أدنى مواربة، ولن يتم السماح بأي أعذار بهذا الشأن .