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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر Realme GT 2 Pro.. بطل هواتف ريلمي لعام 2022

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

أزاحت شركة ريلمي الستار عن أحدث هواتفها الذكية والتي تنطلق ضمن سلسلتها الجديدة Realme GT 2، يمتاز إصدار Realme GT 2 Pro بأفضل الإمكانيات بتشكيلة الهواتف الرائدة والتي تعد من أبرز طرازات عملاقة التقنية الصينية.

وبسحب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت ريلمي هاتف Realme GT 2 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع  AMOLED ، وبدقة عرض + QHD، وتستخدم لوحة LTPO 2.0 التي توفر معدلات تحديث من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مما يحافظ على عمر بطارية محسن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50٪، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.

 

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إعدادات كاميرا قوية
 

جاء هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع  IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.  

هاتف يعمل بأحدث معالجات كوالكوم

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام  8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.


تقنية شحن خارقة


يحزم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro ، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي الخارق بقوة 120 وات.

مميزات قوية لعشاق الألعاب

يدعم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يوفر معالج كوالكوم أداءا قويا لعشاق الألعاب إلى جانب جودة شاشة قوية.

سعر هاتف Realme GT 2 Pro

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro حوالى 583 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و170  جنيه مصرى).

Realme GT2 Pro
هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro
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