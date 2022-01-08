مواصفات وسعر Realme GT 2 Pro.. بطل هواتف ريلمي لعام 2022

أزاحت شركة ريلمي الستار عن أحدث هواتفها الذكية والتي تنطلق ضمن سلسلتها الجديدة Realme GT 2، يمتاز إصدار Realme GT 2 Pro بأفضل الإمكانيات بتشكيلة الهواتف الرائدة والتي تعد من أبرز طرازات عملاقة التقنية الصينية.

وبسحب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت ريلمي هاتف Realme GT 2 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، وبدقة عرض + QHD، وتستخدم لوحة LTPO 2.0 التي توفر معدلات تحديث من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مما يحافظ على عمر بطارية محسن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50٪، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.



إعدادات كاميرا قوية



جاء هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف يعمل بأحدث معالجات كوالكوم

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.



تقنية شحن خارقة



يحزم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro ، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي الخارق بقوة 120 وات.

مميزات قوية لعشاق الألعاب

يدعم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يوفر معالج كوالكوم أداءا قويا لعشاق الألعاب إلى جانب جودة شاشة قوية.

سعر هاتف Realme GT 2 Pro

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro حوالى 583 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و170 جنيه مصرى).