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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هانى شنودة يهاجم اوكا وارتيجا : سرقوا لحن شمس الزناتى | شاهد

هانى شنودة
هانى شنودة

قال الموسيقار هانى شنودة ، إن موسيقى الراب عبارة عن أشعار تغنى على موسيقى إفريقية معقبا :" ميصحش النقابة تعتبر انه مطرب لكن الكلام بتاعه مكانش كويس  يتمنع أو يتصلح الكلام ده ".

وهاجم هانى شنودة ، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى  ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، المطربين  " أوكا و أورتيجا "  معقبا " خدوا  لحن أغنية شمس الزناتى ومكلمونيش وحطوا عليها كلام وحتى مستأذنوش يعملوا ده " .

 

وعن رأيه بخصوص موسيقى المهرجانات، قال " معندناش فى المزيكا نوت موسيقية مؤدبة أو قليلة الأدب ، احنا نشيل المزيكا من المعادلة وعايز اسأل ليه مفيش مهرجانات عاطفية ، وطنية أو دينية؟  .


  تابع هانى شنودة أن الاستاذ نجيب محفوظ كان له دور كبير في تأسيس فرقة المصريين، لانه حضر لينا في فرقة لبيتى شاه لعمل حديث صحفى لمجلة المصور أو اخر ساعة على ما اتذكر، وتحدث معى لماذا لا تقدموا اغاني غربية، وكان بالنسبة للشباب في هذا الوقت اللى يرقص بلدى ده يبقى منبوذ من الشلة ومحدش يعبره، فرد عليا نجيب محفوظ قائلا: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام اعمل الاغنية اللى انت شايفها مضبوطه وفضلت هذه الكلمات بذرة في دماغى.

 

اضاف الموسيقار هانى شنوده انه قبل تأسيسة لفرقة المصريين كان منضم لاحدي الفرق الموسيقية والتي كانت تقدم اغاني وموسيقي اجنبية انحليزى وفرنساوى.

وأضاف شنوده خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن هذه الفرقة اعطتنى خبرة عملية كبيرة جدًا وكنت انا الوحيد فيهم اللى في كلية تربية موسيقية .

هاني شنودة أوكا وأورتيجا واحد من الناس المهرجانات الموسيقار الإعلامي عمرو الليثي

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