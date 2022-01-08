الأفكار المتطرفة.. محاضرة عن مفاهيم يجب تصحيحها في مواجهة التطرف بثقافة سفاجا

عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف" تحدث الشيخ هشام محمد فيها عن أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، وأنه يجب أن نناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة.

وتأتي المحاضرة تنفيذا لتوجيهات أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث يؤكد على مشروعية الدولة الوطنية، وأن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافا وطنيا ودوليا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه، إلي جانب تنفيذ ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس من خامات البيئة والفوم مع مدربة الورشة نورهان محمد، بالاضافة إلي فقرة عزف على العود للفنان محمد رشاد.



نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "المراهقة عندالشباب وكيفية التعامل معها" وتحدث د. ياسرخليل يجب عدم الاستهزاء بالمراهق وتصرفاته، ويجب تشجيعه بشكل مستمر ،من المهم مراعاة التغيرات الجسمانية للمراهق والنفسية التي يمر بها في هذه المرحلة العمرية الخطيرة وعدم اللجوء إلى الإيذاء البدني مثل الضرب، والذي يؤثر على شخصية المراهق بالسلب ويضعف شخصيته و عدم إلقاء اللوم على المراهق وخاصة عند وجوده أمام الآخرين.

كما اختتم البيت "ورشة التلوين على الفخار" التى أقيمت بالتعاون مع مدرسة السلام الإعدادية مع المدربة سمية ابراهيم، بينما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر وتجسيم بابا نويل باستخدام ألواح الناصبيان وألوان المياه، فلوماستر والفوم بحضانة الميناء بالحمراوين مع المدربة فاطمة عثمان.