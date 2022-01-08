اتحاد الكرة: لقب أمم إفريقيا هدف منتخب مصر وقرارات صارمة بعد البطولة

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد أن هدف منتخب مصر الوطني التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا لافتا إلى أن قرارات هامة سوف يتم إصدارها عقب انتهاء منافسات كان 2021 والعودة من الكاميرون.

قال جمال علام عبر تصريحات تليفزيونية : قرارات مجلس إدارة الجبلاية في أول جلسة جاءت بناء على رغبة الجمعية العمومية وعمل مساواة بين جميع الأقسام التي يديرها اتحاد الكرة ولا أعتمد على الفردية في عملي باتحاد الكرة، وسأسافر الكاميرون لفترة لترأس خلالها بعثة منتخب مصر، ثم أعود ويسافر خالد الدرندلي لرئاسة البعثة من بعدي".

وتابع: التزامات اتحاد الكرة في الفترة الحالية 5 ملايين جنيه عبارة عن رواتب الجهاز الفني والإقامة والمصاريف ونعمل على مراجعة كل الالتزامات المالية الخاصة بالجبلاية.



استطرد : نسعى إلى مراجعة البرامج الفنية لجميع المنتخبات والاستحقاقات القادمة لكل منتخب لتقييم الوضع ومعرفة موقف كل منتخب، مشيرا إلى أن رابطة الأندية ستكون مستقلة تماما عن اتحاد الكرة مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا سنتخذ العديد من القرارات التي تهم الشارع المصري ولن ننتظر وقت طويل من أجل اتخاذ قرارات مهمة تخدم الكرة المصرية.

وقال أيضا: هدف منتخب مصر تحقيق لقب أمم أفريقيا ولو وفقنا فيها سنكون سعداء، ولكن لو لم نوفق في التتويج بها لن نتنصل من المسئولية وسوف نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الإخفاق ولن نلقي بالمسؤولية على الآخرين.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:



نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.