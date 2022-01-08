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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الشبورة.. انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة المنصورة.. شاهد

صدى البلد

انقلبت منذ قليل سيارة ميكروباص بطريق القاهرة المنصورة أمام قرية طنامل بالدقهلية بسبب الشبورة.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صور سيارة ميكروباص اجرة منحرفة على حافة الطريق أمام قرية طنامل بالدقهلية.

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وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلين:« بسبب الشبورة حادث أليم وقع منذ قليل انقلاب سيارة ميكروباص اجرة بركابه في مطلع كوبري طنامل اتجاه أجا والحمد لله ربنا سترها وتم الآن تشكيل سلسلة بشرية على مسافات متباعدة لإيقاف السيارات القادمة من بعيد للحرص من وقوع تصادم كاد أن يؤدي إلى كارثة، كما قام عدد كبير منهم برفع السيارة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وفتح الطريق أمام السيارات".

 

 

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التواصل الاجتماعي فيس بوك الفيس بوك موقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص طريق القاهرة

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