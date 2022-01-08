بسبب الشبورة.. انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة المنصورة.. شاهد

انقلبت منذ قليل سيارة ميكروباص بطريق القاهرة المنصورة أمام قرية طنامل بالدقهلية بسبب الشبورة.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صور سيارة ميكروباص اجرة منحرفة على حافة الطريق أمام قرية طنامل بالدقهلية.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلين:« بسبب الشبورة حادث أليم وقع منذ قليل انقلاب سيارة ميكروباص اجرة بركابه في مطلع كوبري طنامل اتجاه أجا والحمد لله ربنا سترها وتم الآن تشكيل سلسلة بشرية على مسافات متباعدة لإيقاف السيارات القادمة من بعيد للحرص من وقوع تصادم كاد أن يؤدي إلى كارثة، كما قام عدد كبير منهم برفع السيارة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وفتح الطريق أمام السيارات".

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