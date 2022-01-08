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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

خرائط جوجل مافيا
خرائط جوجل مافيا

بفضل خرائط جوجل، تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على أحد كبار عصابات المافيا الهاربين منذ ما يقرب من 20 عامًا.

 

بعد تحقيق دام لمدة عامين، تعقبت الشرطة الإيطالية زعيم المافيا «جيواتشينو جامينو» 61 عامًا في جالاباجار بإسبانيا، حيث كان يعيش تحت اسم مستعار في المدينة القريبة من العاصمة مدريد.

 

كانت صور التجوّل الافتراضي في خرائط جوجل Google قد رصدت رجلًا يشبه زعيم المافيا واقفًا أمام متجر فواكه، مما فتح المجال أمام تحقيق أعمق لإلقاء القبض عليه بواسطة الشرطة الإيطالية.

قال «نيكولا ألتييرو» نائب مدير وحدة شرطة مكافحة المافيا الإيطالية (DIA): "ساعدنا التصوير الفوتوجرافي في تأكيد التحقيق الذي كنا نطوره بطرق تقليدية للقبض على زعيم المافيا".

 

كان جامينو، وهو عضو في جماعة مافيا صقلية يطلق عليها اسم ستيدا، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما في عام 2002، وفي عام 2003 تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل قبل عدة سنوات.

 

لكن بفضل مساعدة تطبيق خرائط جوجل نجحت الشرطة الإيطالية في إلقاء القبض على جامينو، وهو الآن محتجز في إسبانيا وتعمل الشرطة على إعادته إلى إيطاليا بحلول نهاية فبراير وفقا لتحقيق رويترز.

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