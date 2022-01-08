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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحتوني وربنا يكتبلي عمرة تاني وتالت.. رسالة إيمي سمير غانم للجمهور من السعودية

صدى البلد

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم صورة جديدة من السعودية  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و ظهرت ايمي سمير غانم برفقة زوجها وجمهوها واصدقائها وعلقت قائلة : بحبكوا جدا، وشكرا يا بنات علي كل لحظه فرحتوني فيها و قد ايه كنتوا حريصين انكوا تسعدوني كل الايام اللي قاعدتها في السعوديه.. و انشاءالله هاجي تاني ، و ربنا يكتب لي اعمل عمره تاني وتالت لبابي ومامي باذن الله.

برفقة كلبها .. شاهد أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم عبر انستجرام

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

و كان قد كشف الفنان حسن الرداد عن حقيقة ما يتردد بشان انفصاله عن الفنانة ايمى سمير غانم ورد على شائعات اعتزالها التمثيل.

وقال حسن الرداد فى لقاء بقناة  برنامج «سينماتك» على الفضائية السعودية SBC : ان كل ما يتردد عن انفصالنا او اعتزالها التمثيل امر عار تماما من الصحة.

وأضاف حسن الرداد : انا وإيمى سمير غانم حياتنا مستقرة ورائعة سويا ولا أعلم سر وجود هذه الشائعات باستمرار وارى أننا اكثر ثنائى فنى تحوم حولهما الشائعات باستمرار.

واوضح حسن الرداد : اما عن اعتزال إيمى فهو امر غير وارد فى المرحلة الحالية وهذه النوعية من الشائعات لابد من وأدها مباشرة قبل ان تنتشر.

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