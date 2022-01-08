عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اللجان جاهزة.. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الأول

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تابع الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جاهزية مقار لجان الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، داخل عدد من الكليات بمقر فرع الجامعة بأسيوط.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنه خلال تجهيز مقار لجان الامتحانات، تم مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكداً على أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.

ورافق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية، والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

تعليمات جامعة الأزهر للطلاب

أعلنت جامعة الأزهر، عن تعليمات الامتحانات لطلاب جامعة الأزهر في مختلف الكليات.

وشددت جامعة الأزهر، على الطلاب، بضرورة الحضور إلى مقر لجنة الامتحان قبل موعد بداية الامتحان بساعة على الأقل مرتديا الطالب أدوات الحماية المناسبة والمتعلقات الشخصية من الكمامة الطبية وزجاجة المطهر وزجاجة المياه الخاصة به، ونزع الكمامة للمراقب للتعرف على هويته.

وحظرت جامعة الأزهر، الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة على الإطلاق داخل مقر لجنة الامتحان ، أو تسليمه للملاحظ حتى لا يتعرض الطالب للتحويل إلى مجلس تأديب.

كما نبهت جامعة الأزهر على الطلاب، بضرورة اصطحاب الطالب بطاقة الرقم القومي ووضعها أمامه طوال مدة الامتحان، وعدم التزاحم أو التجمع أو الوقوف أمام بوابات الكلية والحفاظ على المسافات الآمنة بينه وبين زملائه.

وأكدت جامعة الأزهر، على الطلاب بضرورة إحضار جميع الأدوات الخاصة بكل طالب كالآلة الحاسبة والأدوات المكتبية اللازمة التي يحتاجها الطالب داخل اللجنة لأنه لا يسمح بتداول الأدوات بين الطلاب داخل اللجان.

وشددت جامعة الأزهر على الطلاب بعدم اصطحاب أي أوراق أو مذكرات داخل مقر لجنة الامتحان ، وينبغي على الطلاب كتابة جميع البيانات على ورقة الإجابة في بداية اللجنة بالحبر الجاف الأزرق أو الأسود.

ونبهت جامعة الأزهر على الطلاب في نهاية الامتحان بأن يستدعي مراقب اللجنة لتسليم ورقة الإجابة والطالب جالس في مكانه.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب الذين يشعرون بارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو أي أعراض مرضية أن يبلغ رئيس اللجنة فورا لاستدعاء الطبيب المعالج.

وينبغي على الطلاب عند استخدام دورات المياه بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتطهيرها مستخدما زجاجة المطهر.

جامعة الأزهر لجان الامتحانات اختبارات الفصل الدراسي الاول تجهيز مقار اللجان توفير التهوية الجيدة الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات Mi 11 Ultra.. مميزات أيقونة الفلاجشيب من شاومي

هل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب

أسعار مواد البناء اليوم 8 يناير 2022

انطلاق معرض "أهلا أسوان" للسلع الغذائية بتخفيضات 30% قريبا

مدبولي: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخي

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ