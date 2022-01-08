اللجان جاهزة.. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الأول

تابع الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جاهزية مقار لجان الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، داخل عدد من الكليات بمقر فرع الجامعة بأسيوط.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنه خلال تجهيز مقار لجان الامتحانات، تم مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكداً على أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.

ورافق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية، والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

تعليمات جامعة الأزهر للطلاب

أعلنت جامعة الأزهر، عن تعليمات الامتحانات لطلاب جامعة الأزهر في مختلف الكليات.

وشددت جامعة الأزهر، على الطلاب، بضرورة الحضور إلى مقر لجنة الامتحان قبل موعد بداية الامتحان بساعة على الأقل مرتديا الطالب أدوات الحماية المناسبة والمتعلقات الشخصية من الكمامة الطبية وزجاجة المطهر وزجاجة المياه الخاصة به، ونزع الكمامة للمراقب للتعرف على هويته.

وحظرت جامعة الأزهر، الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة على الإطلاق داخل مقر لجنة الامتحان ، أو تسليمه للملاحظ حتى لا يتعرض الطالب للتحويل إلى مجلس تأديب.

كما نبهت جامعة الأزهر على الطلاب، بضرورة اصطحاب الطالب بطاقة الرقم القومي ووضعها أمامه طوال مدة الامتحان، وعدم التزاحم أو التجمع أو الوقوف أمام بوابات الكلية والحفاظ على المسافات الآمنة بينه وبين زملائه.

وأكدت جامعة الأزهر، على الطلاب بضرورة إحضار جميع الأدوات الخاصة بكل طالب كالآلة الحاسبة والأدوات المكتبية اللازمة التي يحتاجها الطالب داخل اللجنة لأنه لا يسمح بتداول الأدوات بين الطلاب داخل اللجان.

وشددت جامعة الأزهر على الطلاب بعدم اصطحاب أي أوراق أو مذكرات داخل مقر لجنة الامتحان ، وينبغي على الطلاب كتابة جميع البيانات على ورقة الإجابة في بداية اللجنة بالحبر الجاف الأزرق أو الأسود.

ونبهت جامعة الأزهر على الطلاب في نهاية الامتحان بأن يستدعي مراقب اللجنة لتسليم ورقة الإجابة والطالب جالس في مكانه.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب الذين يشعرون بارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو أي أعراض مرضية أن يبلغ رئيس اللجنة فورا لاستدعاء الطبيب المعالج.

وينبغي على الطلاب عند استخدام دورات المياه بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتطهيرها مستخدما زجاجة المطهر.