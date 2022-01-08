رامى رضوان يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم .. شاهد

وجه الاعلامى رامى رضوان رسالة لـ زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر صورتين تجمعهما معا وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب رامى رضوان معلقا على الصور: “ ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللي بيحبونا.. ويحفظك ويهنيكي ويكتب لك في كل خطوه نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتي ”.

حرص الاعلامي رامي رضوان علي مفاجأة زوجتة دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أيام من موعده.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور رومانسية برفقة زوجها رامي رضوان واصدقائها أثناء احتفالهم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإن يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هما نفسهم أكون سعيدة.. شكرا جدا لكل أصحابي واخواتي.. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة.. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا".