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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى رضوان يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم .. شاهد

صدى البلد

وجه الاعلامى رامى رضوان رسالة لـ زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر صورتين تجمعهما معا وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب رامى رضوان معلقا على الصور: “ ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللي بيحبونا.. ويحفظك ويهنيكي ويكتب لك في كل خطوه نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتي ”. 

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خبر xترند.. لطفي لبيب : محدش قالي كل سنة وأنت طيب.. دنيا سمير غانم تشارك جمهوها فرحتها بإبنتها.. وإيمي توجة رسالة لمعجبيها من السعودية

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ربنا يخليكوا أنت وإيمي.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد حسن الرداد

حرص الاعلامي رامي رضوان علي مفاجأة زوجتة  دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أيام من موعده.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور رومانسية برفقة زوجها رامي رضوان واصدقائها أثناء احتفالهم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإن يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هما نفسهم أكون سعيدة.. شكرا جدا لكل أصحابي واخواتي.. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة.. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا".

سمير غانم الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم رامي رضوان لطفي لبيب حسن الرداد

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