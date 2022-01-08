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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ضمان الجودة بجنوب الوادى: توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة

توثيق مشروعات الأيزو
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى

بدأ مركز ضمان الجودة بـ جامعة جنوب الوادى ، مرحلة التوثيق Documentation لمشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة ، بمتابعة من الدكتوره أماني عبد المنعم محمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون الأيزو، والدكتور عبد الحليم أحمد حمدى، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون المشروعات التطويرية، و بحضور مدراء وأعضاء فرق العمل بمشروعات الأيزو.

 

قال الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة جنوب الوادى ، إن هذه المرحلة تأتي بالشراكة مع شركة خبراء الجودة والتسويق  EQM برئاسة المهندس اسلام جمال والمدرب وليد حسن، خبير الأيزو بالشركة، وشمل التدريب خلال هذه الفترة  ٤ مشروعات تطويرية .

 

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و أضاف الكاشف ، المشروعات تضمنت "الأيزو الإدارى لمكتب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، أيزو السلامة والصحة المهنية لقطاع الورش الهندسية ، أيزو سلامة وصحة الغذاء لقطاع مطاعم الجامعة والمدن الجامعية، و أيزو البيئة لقطاع شؤون البيئة بالجامعة".

 

و أوضح مدير مركز ضمان الجوده ، بأن تنفيذ وتمويل هذه المشروعات من الجامعة بشكل كامل من أجل الوصول لمستويات جودة أداء عالمية في تلك القطاعات، و أن هذه المرحلة تعد مقدمة للمرحلة القادمة وهي مرحلة "التطبيق Implementation".


و أشار الكاشف ، إلى أن المركز بصدد التنسيق و التجهيز لبدء الأعمال لباقي مشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة خلال الأسابيع القادمة.

توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بجنوب الوادى
جامعه جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي قنا الايزو مرحلة التوثيق

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