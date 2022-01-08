ضمان الجودة بجنوب الوادى: توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة

بدأ مركز ضمان الجودة بـ جامعة جنوب الوادى ، مرحلة التوثيق Documentation لمشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة ، بمتابعة من الدكتوره أماني عبد المنعم محمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون الأيزو، والدكتور عبد الحليم أحمد حمدى، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون المشروعات التطويرية، و بحضور مدراء وأعضاء فرق العمل بمشروعات الأيزو.
قال الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة جنوب الوادى ، إن هذه المرحلة تأتي بالشراكة مع شركة خبراء الجودة والتسويق EQM برئاسة المهندس اسلام جمال والمدرب وليد حسن، خبير الأيزو بالشركة، وشمل التدريب خلال هذه الفترة ٤ مشروعات تطويرية .
و أضاف الكاشف ، المشروعات تضمنت "الأيزو الإدارى لمكتب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، أيزو السلامة والصحة المهنية لقطاع الورش الهندسية ، أيزو سلامة وصحة الغذاء لقطاع مطاعم الجامعة والمدن الجامعية، و أيزو البيئة لقطاع شؤون البيئة بالجامعة".
و أوضح مدير مركز ضمان الجوده ، بأن تنفيذ وتمويل هذه المشروعات من الجامعة بشكل كامل من أجل الوصول لمستويات جودة أداء عالمية في تلك القطاعات، و أن هذه المرحلة تعد مقدمة للمرحلة القادمة وهي مرحلة "التطبيق Implementation".
و أشار الكاشف ، إلى أن المركز بصدد التنسيق و التجهيز لبدء الأعمال لباقي مشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة خلال الأسابيع القادمة.