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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يبعثان برقيات تهنئة للأقباط بعيد الميلاد

عيد الميلاد
عيد الميلاد

بعث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، والأنبا شاروبيم، أسقف قنا، والأنبا تكلا، أسقف دشنا.
وجاء نص البرقية كالتالي: “يطيب لى أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة قنا بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يجعله عيدا سعيداً مباركاً وأن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، متمنياً لمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء والتقدم”.

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كما قدم محافظ قنا، التهنئة للمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذى هو عيد للمصريين جميعا، مؤكداً اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التى يتميز بها الشعب المصرى.

وأكد أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم تعد تعبيرًا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك المصريين.

كما بعث الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تهنئة عيد الميلاد: “يسعدني وأسرة جامعة جنوب الوادي أن نتقدم لقداستكم والإخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام”.
وأضاف رئيس الجامعة أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى يجمعنا معا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما بعث رئيس الجامعة، برقية تهنئة إلى الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، بهذه المناسبة، أعرب فيها عن خالص تهنئتة وتمنياته بموفور الصحة له وللإخوة الأقباط بمحافظة قنا.

كما قدم غرباوى، التهنئة للإخوة الأقباط من  أبناء جامعة جنوب الوادى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قنا الجامعة جامعة جنوب الوادي عيد الميلاد الأقباط أسقف نقاده قوص نجع حمادى

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