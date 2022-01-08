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أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن حالة الطقس

السعودية.. الدفاع
السعودية.. الدفاع المدني يطالب الجميع بتوخي الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من  المملكة ابتداء من الأحد حتى الثلاثاء المقبل .

وأكد تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية تأثر مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة" بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحث الجميع على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.

من جانبه، قال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم مؤسس رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"،  الدكتور عبدالله المسند، إن الأجواء بشكل عام مستقرة اليوم في معظم المناطق، وهناك كتلة هوائية باردة في أجواء البلاد.

وأشار إلى أنه قد تتشكل اليوم سحب متفرقة، قد يهطل منها بعض الأمطار المحدودة على المرتفعات الجنوبية الغربية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتابع: "تطل علينا حالة مطرية غداً -بمشيئة الله-، تبدأ ضعيفة ومحدودة في الركن الشمالي الغربي، ويوم الإثنين تتسع وتتقوى، ومتوقع أن تكون ذروتها الإثنين على أجزاء من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم تعاود القوة والخميس على المنطقتين نفسيهما".

السعودية الدفاع المدني المديرية العامة للدفاع المدني الامطار السيول الأرصاد حالة الطقس امطار

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