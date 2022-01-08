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رئيس التحرير
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ديني

القرآن الكريم ركز على جبر الخواطر.. خالد الجندي: السنة الإسلامية منظومة متكاملة للحفاظ على المشاعر

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عددا كبيرا من المفسرين ذكروا أن أبواب الجنة لا تغلق قط، بينما أبواب النار تغلق بعد دخول أهل النار لها، مستشهدًا بقول الله تعالى عن أهل الجنة: «والمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ»، مؤكدًا أن سبب إغلاق أبواب النار أنه بعد دخول أهلها لن يدخلها أحد آخر.


وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي" أن السر وراء استدامة فتح أبواب الجنة بعد دخول المؤمنين بها عقب الحساب، بينما تُغلق أبواب النار، مستشهدًا بقول الله تعالى: «جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ» عند حديثه عن الجنة، وقوله تعالى «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ» عند حديثه عن النار، كما أن المؤمنين يوم القيامة يكونون في حالة ستر إلهي.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على مشاعر المذنبين، ولهذا نجد أن السنة الإسلامية منظومة متكاملة للحفاظ على المشاعر.

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القرآن الكريم ركز على جبر الخواطر وعدم التجريح وعدم الوقوع في العرض وهتكه بالألفاظ، لذا يجب على المسلمين الالتزام بهذه القواعد الدينية.

وأضاف أن مراعاة المشاعر من صميم العقيدة والخلق، لذا القرآن الكريم تحدث عن مراعاة مشاعر الآخرين في مواضع عدة، كما أن كل ما يشغل بال المؤمن يوم القيامة هو أن تراعى مشاعرهم يوم العرض العظيم: "ولا تخزنا يوم القيامة".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أفضل الألقاب التي حصل عليها شيخ السلطان ، مضيفًا : لازم أفتخر أننى شيخ السلطان ، اللي بيحكم الكل، تحت طائلة القانون".
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية العقيدة شيخ السلطان

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