هل تعلم القطط أنك حامل؟ وما رد فعلها وما الاحتياطات الواجب اتخاذها

إلى أي مدى يمكن للقطط أن تشعر بالحمل؟

كيف تفسر القطط تغيرات جسمك أثناء الحمل؟

هل يمكن أن يؤثر الحمل على سلوك قطتك؟

ما هو رد فعل قطتك على حملك؟

كيف تحضر قطتك لوصول طفلك؟

ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء الحمل عندما يكون لديك قطة أليفة؟

هل يمكن للقط أن تشم رائحة الحمل؟ وفقًا لخبراء الحيوانات ، قد يكونون على علم بحملك أو لا يكونون كذلك ؛ ومع ذلك ، فهم مراقبون عميقون ،يمكنهم ملاحظة التغييرات الجسدية والسلوكية الدقيقة أثناء الحمل .

تتعامل القطط مع مالكها ومكان المعيشة والطعام المفضل لها. لذلك ، سيكون من الممارسات الجيدة أن تقوم بتأقلم قطتك قبل وصول طفلك إلى الألعاب المحيطة الجديدة وسرير الطفل.



اقرئي كيف يمكن للقطط اكتشاف الحمل والتعبير عن مشاعرها بحسب ما نشره موقع هيلثي .

إلى أي مدى يمكن للقطط أن تشعر بالحمل؟



قد تكون قططك على دراية بحملك حتى قبل إجراء اختبار الحمل. كونك مالكًا للقطط ، فقد تلاحظك قطتك أكثر مما تعتقد. قد يعبرون عن مشاعرهم تجاه حالتك العقلية والجسدية المتغيرة أثناء الحمل بإيماءاتهم المتغيرة.

خلال فترة الحمل ، قد تخضعين للعديد من التغيرات الهرمونية والجسدية. سوف ينتج جسمك مستوى أعلى من هرمونات الحمل مثل البروجسترون والإستروجين والغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG). قد تجعلك التغيرات الهرمونية تشم الرائحة ، وهو أمر لا يمكن ملاحظته لأنف الإنسان. ولكن ، قد يكون من الممكن للقطط التي لديها حاسة شم أكبر أن تكتشف تلك الإشارات الكيميائية.

القطط لديها بصلة شمية متطورة ويمكن أن تكون رائحتها أفضل من البشر لديهم ما يقرب من 200 مليون مستقبل شم القطط لديها عضو متخصص ، يسمى جاكوبسون ، مخصص لرائحة لا يمكن اكتشافها

كيف تفسر القطط تغيرات جسمك أثناء الحمل؟



قد تلاحظ القطط بذكاء الاختلاف السلوكي الدقيق الذي تعرضه أثناء الحمل. قد تملي بعض التغيرات الهرمونية تغيير سلوكك. وهي تشمل

موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG): تحدث الزيجوت على جدار الرحم في بداية الحمل. منذ الانغراس وحتى الولادة ، تهتم المشيمة بتغذية الجنين وإزالة الفضلات.

تفرز المشيمة هرمون الحمل الفريد المعروف باسم HCG. يستخدم وجود HCG كاختبار تأكيدي للكشف عن الحمل.

قد يجعلك هرمون HCG تشعر بالغثيان ، وقد ترغب في زيارة الحمام بشكل متكرر. قد تلاحظ قطتك التغيير في سلوكك وصحتك.

البروجسترون: ارتفاع مستوى البروجسترون في الثلث الأول من الحمل يمكن أن يجعلك متعبًا ونعاسًا. قد لا تتمكن من تخصيص الوقت لقطتك ، وقد لا تحضن قطتك كثيرًا. قد تشعر قطتك بالتغيير في سلوكك.

الانشغال: يأتي الحمل بجهد إضافي. قد ترغب أيضًا في تخصيص بعض الوقت لنفسك والتخطيط لوصول نفسك الأصغر سنًا. قد تفقد قطتك انتباهك.

تغيرات في الجلد والشعر: قد يكون لديك تغيرات في الجلد والشعر بسبب التغيرات الهرمونية. قد ترغب في استخدام منتجات مختلفة للعناية بالبشرة والشعر. قد تلاحظ قطتك الاختلاف في رائحة المنتجات.

القطط خبراء لغة الجسد. بعض التغييرات التي قد تشعر بها قطتك أثناء الحمل هي:

هرمونات الحمل وكيمياء الجسم

يتغير السلوك

تقلب المزاج

كثرة التبول

غثيان صباحي

تغيرات الجلد

تزايد البطن

الجلوس ، والمشي ، والحركة

حرارة الجسم

لغة الجسد



هل يمكن أن يؤثر الحمل على سلوك قطتك؟



قد تتصرف القطط الأليفة بطريقة التملك. إنهم يرغبون في الحصول على انتباهك الكامل. ومع ذلك ، عندما توجه انتباهك أثناء الحمل إلى أعمال أخرى ، فقد تلاحظ قطتك الفجوة في الانتباه.

خلال فترة الحمل ، قد تصبح قطتك أكثر:

انذار

فضولي

محمي





ما هو رد فعل قطتك على حملك؟



قد تظهر قطتك سلوكًا متمردًا ردًا على حملك:

التبول بشكل عشوائي

خدش الأشياء

يحب الاختباء

يرفض الأكل

ادمنت لاتباع روتين يومي

تحاضن من حولك

يفرك جسمك

يجلس على بطنك المنتفخة

قد ترغب في ارتفاع درجة حرارة الجسم

قد يصبح صندوق قمامة



كيف تحضري قطتك لوصول طفلك؟



قد تكون قطتك متسلطة تجاهك وتود دائمًا أن تكون محبوبًا ومحتضنة. عندما تكونين أماً حامل ، قد تحتاجين إلى تجهيز قطتك قبل موعد الولادة. من المهم اتباع ذلك لأن قطتك قد تشعر بأنها أقل حبًا عند وصول طفلك.

بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها لجعل قطتك أكثر راحة أثناء تقديم طفلك هي:

قبل الولادة ، ابدئي في إدخال أغراض الأطفال إلى قططك. دع القط يتأقلم مع الأجواء الجديدة.

ضع سرير الطفل بعيدًا عن مكان قطتك المريح.

دع القطة تتأقلم مع بكاء الطفل من خلال تشغيل صوت البكاء

دعي قطك تشم الرائحة واشعر بالراحة مع طفلك عند وصول طفلك.

ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء الحمل عندما يكون لديك قطة أليفة؟

بعض الاحتياطات التي قد تتخذها لقطتك أثناء الحمل هي:

اتبع روتينًا خاصًا بساعات طعام قطتك ولعبها.

لا تدع قطتك تبقى بمفردها مع طفلك لفترة أطول.

اتبع روتين العناية بقطتك لتقليل فراءها ووبرها. سيساعد هذا في تقليل مخاطر الحساسية تجاه الأطفال حديثي الولادة.

راقب طفلك أثناء النوم ، ولا تترك قطك مع المولود الجديد دون رقابة.



أسئلة مكررة



1. هل يمكنني أن أكون بالقرب من القطط وأنا حامل؟



يمكنك الحفاظ على علاقتك الحميمة مع قطتك أثناء الحمل. ومع ذلك ، فمن الجيد القيام بما يلي:

احتفظ بجلسة تنظيف منتظمة لقطتك

ابقِ بعيدًا عن قطتك لفترة من الوقت كل يوم. قد يساعد ذلك قطتك على التكيف مع التملك.



2. هل تتشبث القطط وأنا حامل؟



قد تصبح قطتك ملتصقة أثناء الحمل. ربما تكون القطة قد بدأت بالفعل في ملاحظة تغير في سلوكك وتغيرات جسدية. قد تكون هذه طريقة قطتك للتعبير عن مشاعرها.

القطط مخلوقات ملكية وقد تتصرف بشكل مختلف أثناء الحمل ، وتظهر سلوكًا متمردًا. لمنع فروي قطتك ، قد ترغب في تأقلم قطتك قبل وصول طفلك. قد ترغب أيضًا في اتباع بعض الإجراءات الوقائية حتى لا تؤذي القطة طفلك عن غير قصد.