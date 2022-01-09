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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي الميرغني: الزعيم ضربني قلم في مسلسل «فلانتينو» لم يكن مكتوبا بالمشهد.. فيديو

حمدي الميرغني وعادل
حمدي الميرغني وعادل إمام

حل الفنان حمدي الميرغني، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".


وتحدث "حمدي الميرغني"، عن كواليس مشاركته في مسلسل "فلانتينو"، مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "أثناء أحد مشاهد مسلسل "فلانتينو" أخذت قلم من الزعيم لم يكن مكتوبا فى المشهد، وقعدنا كلنا نضحك بعدها".

 

وأشار: "أخواتي أربعة وأنا الخامس وكان نفسي أكون مهندسا معماريا، وبحب اللغة العربية ومش شاطر في الرياضة خالص، ولم أتخيل نفسى أصلع".

ويكشف أسرار خاصة عن مسيرته الفنية وعن بدايته في الجامعة ومسرح الدولة قبل الانطلاقة من خلال مسرح مصر ونقطة الانطلاق الكبيرة في حياته.

 

كما يتحدث عن كواليس خاصة عن مسرح مصر وعلاقته بالنجوم وأحبهم اإلي قلبه كما يتحدث عن تجربته في فيلم "ماما حامل "مع النجمة ليلي علوي والزعيم عادل إمام من خلال مسلسل فلانتينو، كما يتحدث عن زوجته نجمة مسرح مصر " إسراء " وكواليس خاصة للحياة الزوجية.
 

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