عمرو الليثي : اسم الله " القهار " وهو الذى لايقف امام قدرته شيء ولايعلو فوق حكمة حكم

تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى "القهار".

وقال عمرو الليثي إن القهار هو الذى يقهر كل شئ بلا منازع ولا شريك، وهو الذى لايقف امام قدرتة شئ ولايعلو فوق حكمة حكم.

وأضاف أن القهار هو الذى خضعت له السماوات والارض طوعا وكرها، فاذا علمت ان ربك هو القهار فلا تخف من قوة بشر ولاتنكسر امام اى شدة او ظرف صعب فى حياتك.

وذكر عمرو الليثي أن اسم القهار ما يخوفش المؤمن ولكن يطمنة، لانك اذا خفت من ظالم ... تذكر ان فوقة القهار، واذا احيطت بك الهموم .. تذكر ان الذى قهر الكون قادر ان يقهر همك.

وقال إن الانسان يكون له نصيب من اسم القهار اذا قهر شهوتة، وقهر وساوس الشيطان بالذكر والصلاة والاستغفار والثبات، وقهر الظلم بالعدل، وقهر اليأس بالامل.

واختتم حديثه قائلاً: "اللهم يا قهار اقهر فينا شهواتنا وضعفنا واقهر عنا همومنا واجعلنا من عبادك الصالحين".

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .