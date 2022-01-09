حمدي الميرغني عن علاقته بـ أشرف عبدالباقي: شاهد على عقد زواجي.. فيديو

حل الفنان حمدي الميرغني، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".



وتحدث "حمدي الميرغني"، عن علاقته بالفنان "أشرف عبد الباقي"، قائلا: "ده أستاذنا وشاهد على عقد زواجي"، مستطردا حديثه عن مواقف لزملائه بمسرح مصر، موضحا: "أوس أوس مربي قطة وبيخاف منها، ومحمد عبد الرحمن بيحفظ الدول والأماكن من خلال المطاعم، ومحمد أنور مركز في الغناء ومصمم يكون عمرو دياب".

وأشار: "وويزو تعشق تضربنا خلال المشاهد وبخاصة أنا وأوس اوس وأبرام، ومصطفى خاطر أنا اشتغلت معاه صبي نقاش قبل الشهرة، وكريم عفيفى كانت معاه زمان عربية 128 وورق العربية كان في السيارة، وأنور رماها في الشارع ورجعو تانى يدوروا عليها".



ويكشف أسرار خاصة عن مسيرته الفنية وعن بدايته في الجامعة ومسرح الدولة قبل الانطلاقة من خلال مسرح مصر ونقطة الانطلاق الكبيرة في حياته.

كما يتحدث عن كواليس خاصة عن مسرح مصر وعلاقته بالنجوم وأحبهم اإلي قلبه كما يتحدث عن تجربته في فيلم "ماما حامل "مع النجمة ليلي علوي والزعيم عادل إمام من خلال مسلسل فلانتينو، كما يتحدث عن زوجته نجمة مسرح مصر " إسراء " وكواليس خاصة للحياة الزوجية.

