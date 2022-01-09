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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شغف إثيوبيا يصطدم بطموح الرأس الأخضر في افتتاح مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في نسختها الـ33 مساء اليوم الأحد رسميًا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبًا من أبرز وأقوى منتخبات القارة السمراء.

وتقام فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من اليوم 9 يناير وحتى السادس من شهر فبراير المقبل، وتضم البطولة مجموعة من أبرز نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

ويفتتح المنتخب الإثيوبي مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة الرأس الأخضر في مباراة مثيرة تجمع بينهم ضمن الجولة الأولي لكأس الأمم الأفريقية.

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أثيوبيا وشغف العودة الي الكان 

ويعود المنتخب الإثيوبي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بطموح وشغف لكسر سنوات الغياب عن البطولة القارية التي توج بلقبها مرة وحيدة حين فاز على مصر في نسخة 1962.

وكان منتخب إثيوبيا قد كسر غيابه الطويل منذ عام 1982 بالحضور في نسخة 2013 من كأس الأمم الأفريقية، ثم غاب من جديد حتى تأهل لنسخة 2022 المؤجلة من العام الماضي.

ويقود المنتخب الإثيوبي في البطولة المدرب وبيتو أباتي الذي بدأ العمل في سبتمبر 2020، بعدما حقق نتائج مميزة مع فريق البن في الدوري المحلي الذي توج بلقبه عام 2011.

ويعتمد مدرب إثيوبيا على اللاعب المخضرم جيتانيه كيبيدي لقيادة الفريق، على أمل تحقيق مشاركة مشرفة، كما تضم القائمة محترفين اثنين هما شيميليس بيكيلي لاعب الجونة المصري، ومجيب قاسم لاعب شبيبة القبائل الجزائري.

وسيدخل الإثيوبيون البطولة القارية في مركز متأخر جدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إذ يحتلون المرتبة 137 عالميا.

ونجحت إثيوبيا في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2022، بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة 11 خلف المتصدر ساحل العاج.

الرأس الأخضر يسعي لمواصلة مفاجأته

من جانبه سيحاول منتخب الرأس الأخضر مواصلة مفاجآته وتقديم أداء جيد في البطولة القارية، رغم عدم امتلاكهم الخبرة الكافية في مثل هذه المسابقات.

ولم يشارك منتخب الرأس الأخضر في البطولة القارية سوى في نسختين: 2013، و2015.

ويقود "أسماك القرش" المدرب المحلي بيدرو بريتو ليتاو، الذي سيعتمد على كتيبة من المحترفين.

ويتقدم هؤلاء ريان مينديز لاعب النصر الإماراتي، إضافة إلى حارس مرمى مونتاليجري البرتغالي مارسيو دي روسا، ومدافع الجيش الملكي المغربي ديني بورجس، وجواو باولو فرنانديز (فيرينسي البرتغالي)، وستيفن فورتس (أوستنده البلجيكي)، جيفري فورتس (جرافشاب الهولندي).

وستيف فورتادو (بيرو ستارا زاجورا البلغاري)، روبرتو لوبيز (شامروك روفرز الأيرلندي)، بونك (إسطنبول باشاك شهير التركي)، ستوبيرا (فيهرفار المجري)، ديلان تافاريس (نيوشاتل السويسري).

وسيدخل منتخب الرأس الأخضر كأس الأمم الأفريقية بتصنيف متقدم نوعا ما، إذ يحتلون المرتبة 73، عالميا.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل للنهائيات بعد حصوله على الترتيب الثاني في المجموعة السادسة خلف الكاميرون، حيث تجاوز منتخبي رواندا وموزمبيق.

الأمم الأفريقية اثيوبيا كأس الأمم الافريقية الكاميرون القارة السمراء الرأس الأخضر

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