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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها تعزيز المناعة.. كل ما تريد معرفته حول فوائد الثوم الأسود

الثوم الاسود
الثوم الاسود

يعتبر الثوم الأسود طعامًا وظيفيًا وشائعًا في الكثير من البلاد، ويتم إنتاجه عن طريق تحضير الثوم المتقادم والذي يتضمن تطبيق درجة حرارة ورطوبة عالية لأكثر من 10 أيام.

تسمح هذه العملية لرائحة الثوم النيء وطعمه اللاذ ورائحته بالتحول بشكل طبيعي إلى مركبات آمنة ومستقرة.

 

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الفوائد الصحية للثوم الأسود 

1. قد يساعد في صحة القلب 

الثوم الأسود له آثار على القلب، أظهرت دراسة أنه قد يساعد في تحسين وظائف القلب لدى مرضى الشريان التاجي للقلب بسبب وفرة مضادات الأكسدة فيه، تنجم أمراض القلب المزمنة بشكل رئيسي عن الالتهابات والهرمونات العصبية والسيتوكينات، قد يساعد الثوم الأسود في تحسين الدورة الدموية لدى مرضى القلب، إلى جانب تحسين وظائف القلب ومستويات الهرمونات العصبية، كما أنه يساعد في منع الأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. 

 

2. قد يعزز المناعة 

الثوم الأسود له أنشطة تعزيز المناعة ويرجع ذلك أساسًا إلى التركيز العالي لـ SAC و SAMC، وفقًا لدراسة، يُظهر الثوم الأسود استجابة مناعية قوية مقارنة بالثوم الخام من حيث الأنشطة المضادة للأكسدة والسرطان، باختصار ، قد يساعد الثوم الأسود في تعزيز جهاز المناعة .

 

3. قد يساعد في الحساسية 

ردود الفعل التحسسية من أنواع مختلفة، يتم التوسط فيها بشكل أساسي عن طريق إطلاق السيتوكينات الالتهابية مثل الهيستامين وبيتا هيكسوسامينيداز و TNF-alpha و leukotrienes، أظهرت دراسة أن الثوم الأسود قد يساعد في قمع إطلاق هذه السيتوكينات ومنع إثارة الحساسية، ويرجع ذلك أساسًا إلى المحتوى الفينولي في الثوم الأسود الذي يساعد أيضًا على تعزيز المناعة وإدارة استجابات الحساسية المزمنة. 

الثوم الثوم الأسود الفوائد الصحية للثوم الأسود القلب المناعة

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