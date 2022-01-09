6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

أثناء تجولهم في نزهة بحرية في يوم مشمس، لقي مجموعة من السياح حتفهم إثر سقوط صخرة ضخمة فوق زورقهم بالقرب من شلالات لاجو دي فورناس في البرازيل.

لقى 6 سياح في البرازيل حتفهم، بعد تحطم جزء من منحدر جبلي وسقوط صخرة ضخمة فوق الزورق الخاص بهم.

وأوضح «إدجارد إستيفو»، قائد إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس في البرازيل ، خلال مؤتمر صحفي، أنه بالإضافة إلى القتلى، هناك ما يصل إلى 20 شخصًا في عداد المفقودين ويسعى المسئولون للتعرف على هوياتهم.

وأكد مسئولون أن 32 سائحًا أصيبوا خلال الحادث، معظمهم حالفهم الحظ بإصابات غير مهددة للحياة.

ووثق مقطع فيديو مجموعة من القوارب الصغيرة تتنزه ببطء بالقرب من الجرف الصخري في لاجو دي فورناس عندما ظهر شق في الصخر وسقطت قطعة ضخمة مباشرة فوق قاربين.

وقال المكتب الصحفي لولاية ميناس جيرايس لوكالة “أسوشيتيد برس”، إن إدارة الإطفاء نشرت غواصين وطائرات هليكوبتر للمساعدة.

فيما أرسل حاكم ولاية ميناس جيرايس «روميو زيما» رسائل تعزية وتضامن مع مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المسئولون أن سبب الانهيار الصخري قد يرجع إلى تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت مؤخرًا في حدوث فيضانات، وأجبرت ما يقرب من 17000 شخص على هجر منازلهم.