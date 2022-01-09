حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين فى والخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش" و طلقتين من ذات العيار.

كما تم ضبط 70 جرام من الهيروين المخدر، و50 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الاستروكس و65 جرام من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.