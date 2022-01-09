نواب رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدون لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

تفقد الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي في كلية الألسن برفقة الدكتور عبد الحميد غلاب عميد الكلية، وكلية الحاسبات والمعلومات برفقة الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد الكلية.



وتابع نواب رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وخلال الجولة، اطلع نواب رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المناخ النفسي المناسب، كما تحدثوا مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنين التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



وأشاد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، وبجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء .



وأوضح نواب رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من أداء الامتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة امتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية.



وأكد النواب انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدين حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.

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