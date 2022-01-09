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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي

فريق ليفربول - صورة
فريق ليفربول - صورة أرشيفية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة شروزبري، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة شروزبري كالتالي:

 

كيليهير - برادلي - فان دايك - كوناتي - روبرتسون - فابينيو - ديسكون بونر - جونز - مورتون  - وولتمان - جوردون.

 

يذكر أن نادي ليفربول أعلن منذ دقائق قليلة، تعافي يورجن كلوب من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

 

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: سيتولى يورجن كلوب قيادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد شروزبري تاون اليوم".

 

ويفقد ليفربول خدماته نجمه محمد صلاح أمام شروزبري في مباراة اليوم، بسبب تواجده مع منتخب مصر، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بالإضافة إلى تواجد ساديو ماني مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع غينيا.

ليفربول شروزبري يورجن كلوب كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح

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