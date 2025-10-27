تضامن كفرالشيخ: توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تضامن كفرالشيخ : توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالتعاون مع الأورمان لدعم الاسر الاولى بالرعاية
أ ش أ

أكد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ السيد مسلم ، أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان تم تنظيم معرض بهدف توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان تمامًا لدعم (250) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى 20 المنصور وعزبة الجرن وعزبة زين وعزبة 18 المنصور وعزبة 17 المنصور وعزبة 54 المنصور وعزبة الطيبة بمركز الحامول، وذلك تنفيذأ لتعليمات محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبد المعطي وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم "الاثنين"، أن تنظيم المعرض جاء ضمن حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته ، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشار ممدوح شعبان، إلي أن تلك الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقا لتقديم العديد من المساعدات العينية لهم لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

