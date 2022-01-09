إصابة بدر بانون مع منتخب المغرب.. وارتفاع إصابات كورونا في أسود الأطلس لـ15 حالة

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن إصابة بدر بانون مدافع النادي الأهلي ومنتخب المغرب، قبل مواجهة غانا في كأس أمم أفريقيا.

ووفقا لما ذكره موقع Le360 وصحيفة المنتخب في المغرب، بانون تعرض لإصابة ، مما أدى إلى غيابه عن آخر تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة غانا.

وأوضح الموقع، أن بانون انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن لقاء غانا، ومن بينهم بريان مايي، أيمن برقوق وأيوب الكعبي.

وكان بانون قد أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، إلا أنه بحسب ما ورد في التقارير المغربية فقد عاد للمشاركة في تدريبات منتخب المغرب بصورة طبيعية.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى مقر إقامة المنتخب المغربي بالكاميرون، بلغ 15 حالة من بينهم بعض اللاعبين، وأعضاء من الجهاز الطبي والإداري.

ويشهد مقر بعثة المنتخب المغربي فى العاصمة الكاميرونية ياوندي مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خوفا من تفشي الفيروس في صفوف باقى اللاعبين، والأفراد المتواجدين في مقر الإقامة.