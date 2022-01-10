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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. نظر محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن في دار السلام

أرشيفية
أرشيفية

 تنظر محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم الاثنين محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام.

 

وأسندت النيابة للمتهمين " م.أ"  كوافيرة، و"أ.س" عامل، و"ب. م" سائق، تهمة سرقة الأوراق المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تلفونياً مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه، فاستقلت سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المحني عليه النزول لاستقبالها، وأثناء ذلك حاول المتهم الثالث إلهائه حتي يقوم المتهم الثاني بالاختباء ببهو المنزل، وخلال دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني مشهراًسلاح ابيض، وكمم فمه مجبراً إياه بالدلوف لمسكنه، وما أن دخلوا مسكنه كبلوه وهددوه بالسلاح الأبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاز المتهم الثاني سلاح أبيض " سكين" بدون مصوغ قانوني وشهد المجني عليه، أن المتهمة الأولى تواصلت معه بحجة العمل كخادمة بالأجرة فوافق على حضورها، وعندما حضرت رفقة المتهم الثالث الذي حاول مماطلته، وما أن دخل المنزل فوجيء بالمتهم الثاني ينقض عليه ويشهر في وجهه سلاح أبيض " سكين" ووضع لاصق على فمه، وفور دخول المسكن قام بتكبيله وتهديده بالسلاح، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات رفقة المتهمة الأولى.

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أن تحرياته السرية أكدت على صحة الواقعة على النحو الذي رواه المجني عليه، بأن قامت المتهمة الأولى بالتواصل  معه بحجة العمل كخادمة بالأجرة فوافق على حضورها، وعندما حضرت رفقة المتهم الثالث الذي حاول مماطلته، وما أن دخل المنزل فوجيء بالمتهم الثاني ينقض عليه ويشهر في وجهه سلاح أبيض " سكين" ووضع لاصق على فمه، وفور دخول المسكن قام بتكبيله وتهديده بالسلاح، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات رفقة المتهمة الأولى.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين سرقة دار السلام النيابة

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